Kelot nag-bomb joke sa first Friday mass, himas-rehas

ISANG 42-anyos na lalaki ang dinakip ng mga tauhan ng Manila Police District-Plaza Miranda Police Community Precint (PCP) matapos itong magbiro na may bomba sa loob ng simbahan ng Quiapo habang idinaraos ang unang Friday Mass kahapon nang madaling-araw.

Nasa kustodiya ng Plaza Miranda Police Community Precinct ang suspek na si Dennis Garcia, ng Salazar st., Barangay Talipapa, Quezon City.

Kasalukuyan umanong idinaraos ang Misa na dinadaluhan ng nasa 1,300 deboto nang magbiro ang suspek na may bomba sa simbahang bandang alas-5:30 nang madaling-araw.

Nasaksihan ng security guard na si Michael Tamayo, 38-anyos, ang pagbibiro ni Garcia kaya agad niya itong sinita at nai-turn over sa mga tauhan ng Plaza Miranda PCP.

Kinasuhan ito ng paglabag sa Presidential Decree 1727 o Declaring as unlawful the malicious dissemination of false information of the wilfull making of any threat concerning bombs, explosives or any similar device or means of destruction.

Maaaring makulong ng hanggang limang taon, pagmultahin ng hanggang P40,000 o kaya ay parehas na parusa ang sinumang lalabag sa nasabing batas.

(Juliet de Loza-Cudia)