Kaligtasan sa Pamamanata sa Poong Nazareno

Ang traslacion ng Poong Nazareno ay isa sa mga pinakamalaking relihiyosong pagdiriwang at pagpapamalas ng pamamanata sa bansa. Kaya marami ang nalungkot nang pansamantalang itinigil ito simula noong tumama ang pandemya. Ngunit ngayong taon ay muling ibabalik ang traslacion makalipas ang ilang taon.

Kada taon, milyun-milyong deboto ang nag-aalay ng kanilang debosyon kay Hesus Nazareno sa pagsasagawa ng prusisyon. Ngunit, dahil sa dami ng mga tao na lumahok sa pamamanata, marami ang nahihimatay sa init, nagkakaroon ng injury at nagkakasakitan. Maging ang Simbahan ng Quiapo o ang Minor Basilica of the Black Nazarene na mamumuno sa traslacion ay magpapatupad ng mga pagbabago dito para maging banal, ligtas at maayos ang pagdiriwang.

Narito ang ilang mahalagang paalaala upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat sa darating na ika-9 ng Enero.

1. Planuhin ang Pagpunta. Bilang deboto, mahalaga ang maagang magplano ng iyong pagpunta sa prusisyon. Alamin ang ruta ng prusisyon, ang mga oras ng simula at pagtatapos, at ang mga alternatibong daan na maaari mong daanan.

2. Magsuot ng tama at naangkop na damit. Iwasang magsuot ng damit na may makapal na tela at dark ang kulay. Kung kaya ay piliin ang mga puting t-shirt at cotton na tela na mas maginhawa sa katawan. Magdala ng payong o magsuot ng cap upang protektahan ang iyong sarili mula sa matinding init ng araw.

3. Magbaon ng tubig at biskwit. Huwag kalimutang magdala ng inuming tubig at snacks gaya ng biskwit. Ang pamamanata ay maaring tumagal ng ilang oras, at dapat na tayo ay may sapat na lakas at manatiling hydrated.

4. Iwasan magsuot ng alahas at magdala ng mahahalagang gamit. Dahil sa maraming tao na inaasahan na dadalo sa traslacion, pwedeng dahil sa pagsisiksikan ay mawala pa o mahulog ang mahahalagang bagay gaya ng cellphone at malaking halaga ng pera. Hangga’t maaari ay huwag nang magdala nito.

5. Dumalo lamang kung handa ang katawan. Alam nating masidhi ang panata ng ilan sa Poong Nazareno, ngunit importante na handa ang ating kalusugan sa mga ganitong pagkakataon. Marami ang nahihimatay o sinasamaan ng pakiramdam dahil sa siksikan at init ng araw. Kaya hangga’t maaari ay iwan na muna ang mga bata, nakatatanda at mga nagdadalang-tao sa kani-kanilang mga bahay.

Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga simpleng hakbang na ito, mas mapanatili natin ang kaligtasan ng bawat isa sa pamamanata sa Poong Nazareno. Ang pagiging maingat at responsable ay magiging pundasyon ng mas makabuluhang karanasan sa pagdiriwang ng ating pananampalataya. ###