Janelle Mae Frayna prente sa 2nd spot

MATINDI ang kapit ni WGM Janelle Mae Frayna sa second spot ng Philippine National Chess Championships “Battle of the Grandmasters” matapos nitong makipaghatian ng puntos kay IM Paulo Bersamina sa round 9 na nilaro sa Marikina Community Convention Center, Huwebes ng gabi.

Nakalikom na si Frayna ng 6.5 points upang makisiksik sa three-way tie sa second place habang solo sa tuktok si IM Daniel Quizon.

Kasalo ni Frayna sa No. 2 spot sina GM John Paul Gomez at IM Jan Emmanuel Garcia sa event na may 14-player single round robin format.

Hawak ni 19-year-old Quizon ang 7.5 points matapos kalusin si NM Jerish John Velarde, ipinagpag naman ni Gomez si IM Barlo Nadera habang pinayuko ni garcia si GM Rogelio “Joey” Antonio, Jr.

(Elech Dawa)