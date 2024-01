NAGBANTA si Lebanese militia Hezbollah leader Hassan Nasrallah ng giyera laban sa Israel bilang ganti sa pagkasawi ng kanilang deputy leader na si Saleh al-Arouri.

Idineklara ito ni Nasrallah ilang araw matapos na masawi sa pagsabog sa Beirut si al-Arouri dahil sa inilunsad na airstrike ng Israel Defense Forces.

Ang 57-anyos na si Saleh ang tumayong deputy chairman ng political bureau ng Hamas at founding commander ng Al-Qassam Brigades ng military wing ng grupo.

Pinangasiwaan nito ang kasunduan para mapalaya ang mahigit 1,000 Palestinian prisoner kapalit ang corporal ng Israel Defense Forces noong 2006.

Dahil sa pagkasawi nito, nagbanta si Nasrallah sa Israel ng mas mabigat ng giyera para iganti ang sinapit ng kanilang deputy leader.

Una nang sinabi ng Israel na target din nila ang mga Hezbollah na nakisawsaw sa giyera nila laban sa Hamas.

Dahil dito’y naalarma ang United Nations (UN) sa Lebanon dahil ugat na naman anila ito ng pagtaas ng tensiyon.

Itinuturingng US at ilang mga bansa ang Hezbollah bilang isang terrorist organization na suportado ng Iran at ang malakas na puwersa nito ay nasa Lebanon.