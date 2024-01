Excited sa bagong simula! Kim Fajardo pinapirma na ng PLDT High Speed Hitters

ISANG karagdagang arsenal pagdating sa opensa ang nakatakdang ihatid ng six-time pro-ranks Best Setter at multiple champion na si Kim Fajardo upang makahalinhinan si playmaker Rhea “DMac” Dimaculangan sa pamamahagi ng swabeng opensa sa nilulutong powerhouse squad na PLDT High Speed Hitters sa darating na bagong season ng Premier Volleyball League simula Pebrero.

Madadala ng dekoradong playmaker galing sa De La Salle Lady Spikers at sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers ang kanyang kahusayan sa diskarte na magbibigay sa kanya ng panibagong hamon sa naiibang sistemang nakasanayan kasama ang dating kakamping si middle blocker Mika Aereen Reyes.

“Gusto kong ma-challenge sa bagong sistema. Gusto ko pang matuto,” saad ng 30-anyos na setter mula Calatagan, Batangas, na unang beses mag-iiba ng koponan matapos ang pitong taon na paglalaro sa Cargo Movers na kanyang sinimulan laruan sa Philippine Super Liga, kung saan ito nagkampeon nang tatlong beses, kasama ang tatlong runner-up finish at isang bronze medal.

Nais ng 5-foot-8 setter na maibalik ang nawalang ningning kasunod ng mga injuries na tumama rito sa loob ng matagal na pananatili sa balibol. Umaasa itong makukuha ang inaasam na magandang kalusugan para makakunekta nang husto sa mga manlalaro ng High Speed Hitters.

“Gusto kong maibalik ‘yung dati kong kondisyon. Kayang-kaya pa basta with the proper mindset and the guidance of my new coaches and teammates. Nakaka-excite lang isipin na bago lahat,” eksplika ni Fajardo na makakasama rin sina Erika Santos, Fiola Ceballos, Jules Samonte, Honey Royse Tubino, Dell Palomata, Rachel Austero, Kath Arado at Filipino-Canadian Savannah Davison.

Binitawan naman ng High Speed Hitters ang dati nilang mga manlalaro na sina Mich Morente, Mean Mendrez at Anj Legacion, habang inaabangan pa ang pagpasok ng dalawang kakampi ni Fajardo sa Cargo Movers na sina middle blocker Majoy Baron at opposite hitter Kim Kianna Dy.

Nauna nang limipat ang iba pang F2 Logistics players na sina Dawn Macandili-Catindig at Jovelyn Fernandez sa Cignal HD Spikers, Ivy Lacsina sa NXLed Chameleons, Ara Galang at Aby Marano sa Chery Tiggo Crossovers at Joy Dacoron at Ethan Arce sa Petro Gazz Angels. (Gerard Arce)