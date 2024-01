Enrique asam na makasama si Liza

Hindi kinalimutan ni Enrique Gil na batiin si Liza Soberano sa ika-26th birthday ng aktres.

Siyempre, kahit matagal nang hindi nakikita na magkasama ang dalawa, super abang pa rin ang mga faney nila sa mga ganap sa kanilang dalawa.

At mababasa mo nga ang ‘OMG’ sa wall ni Liza, bilang reaksyon sa birthday message nga ni Enrique kay Liza.

“Happy birthday our dear Hopie. I’ll always have your back no matter what. Wish I was there to celebrate your special day,” sabi ni Enrique kay Liza, with matching puting puso.

“Thank you! Forever grateful for you!” sagot naman ni Liza kay Enrique, with white heart emoji rin.

Kung titingnan mo, simpleng birthday message lang `yon, at walang masyadong palabok. Hindi nga tulad ng ibang magdyodyowa na kung ano-anong paandar ang pinu-post bilang tribute sa kanilang mga dyowa.

Pero `yun nga, sa wala rin nauwi ang relasyon nila.

Kina Liza at Enrique, nananatiling misteryo ang lahat. Pero ang maganda nga, ay ang pagnanais pa rin ni Enrique na makasama si Liza, at pagiging forever grateful naman ni Liza kay Enrique.

Anyway, ang dami ngang natuwa sa ‘kalat’ birthday post ni Liza sa Instagram.

“They say, ‘You can’t have your cake and eat it too’ but life is short so watch me try. Here’s to 26!” sabi ni Liza, na ginamit nga ang nakakaaliw na kasabihan, o linyang `yon.

“Been holding on to these amazing concept photos I shot with the incredible @shairaluna a year ago. We were even joking about using them for my 26th birthday post. Jokes on you team, I can finally put these to good use!!! Haha. Thank you everyone for the loving messages. Grateful for everyone who makes me feel special by showing their love and support today and everyday!

“Please don’t take the (gif) too seriously. Just channeling the Tumblr girl angst we all have inside us,” sey pa ni Liza.

Oh, bongga, di ba?