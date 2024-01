‘Di pa raw magdyowa, pero: Alexa pa-driver si KD

Pinusuan ng mga netizen ang bagong hairstyle at bagong look ni KD Estrada ngayong bagong taon na nagmukha nga raw baby boy ang aktor.

Sey ng isang fanney, “Baby boy na baby boy ang dating mo.”

“Papogi ka nang papogi, KD! Pero legit ang baby face mo ha parang ‘di ka tumanda,” sey naman ng isa pang fanney.

Siyempre may ilang nag-tag sa ka-love team ni KD na si Alexa Ilacad, “Ampogi ni Kayds, amoy baby ni @alexailacad.”

May ilang viewers ng teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ang nag-express ng pagka-worry na baka magkaroon daw ng problema sa continuity ang character ni KD na si Elon dahil sa new look nito.

Wala naman silang dapat ika-worry dahil tapos na nilang gawin ang nasabing hapon serye at puwede nang magpagupit at magkaroon ng new look ang cast members nito.

Pagkatapos magpagupit ng buhok ay sumunod agad si KD at ang kanyang kapatid na si Kean sa Bangkok, Thailand para sa kanilang family vacation.

Na-special shoutout naman si Alexa ng mother ni KD na si Grace Estrada sa kanyang social media dahil sa pagpapahiram nito ng kanyang driver para makahabol sina KD at Kean sa flight papuntang Thailand.

Siyempre kilig na kilig ang mga fanney ng KDLex dahil sa sweet gesture na ito ni Alexa at hindi nawawala ang pagiging concern nila sa isa’t isa.

Ang bongga nga dahil hindi pa sila magdyowa ay pa-driver na ni Alexa si KD, ha!

‘Yun na!