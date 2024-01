Darren nilaglag ni Vice sa kaartehan

Absent si Darren sa ‘It’s Showtime’ nitong Huwebes, kaya naman siya ang laman ng kuwento ni Vice Ganda.

Sa segment na ‘EXpecially For You’ ay nabahagi ni Meme Vice ang experience niya kay Darren sa tuwing manonood sila ng concert.

Kuwento ng Unkabogable Phenomenal Superstar, binibilangan daw ni Darren ang performer sa concert.

Dahil nga sa likas na ang pagiging performer ay hindi nga niya maiwasan na pati ang performer sa concert na kanyang pinapanood ay binibilangan nga niya.

Naku, inilaglag nga ni Vice si Darren sa kaartehan nito sa panonoog ng concert, ha!

Nag-react naman si Darren sa panglalaglag sa kanya ni Meme Vice.

Sey niya sa kanyang post sa X (dating Twitter), “Ganyan pala ‘pag wala ako ah @vicegandako.”

Samantala, ang bongga ng career ni Darren last year, ha!

Noong 2023 nga ay naging co-host siya sa ‘It’s Showtime’, napasama sa 2023 Metro Manila Film Festival movie na ‘When I Met You in Tokyo’, at sumabak na rin siya for the first time sa isang teleserye, ang ‘Can’t Buy Me Love’.

In all fairness naman kay Darren, pinupuri siya ng mga viewers sa pagganap niya bilang Stephen, ang BFF at may gusto kay Caroline na ginagampanan naman ni Belle Mariano.

Very South Korean drama nga raw ang visuals kapag magkasama sila sa eksena at hindi rin daw ito nagpahuli pagdating sa aktingan.

Bonggels!

(Byx Almacen)