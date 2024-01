Conor McGregor inalaska si Manny Pacquiao sa anunsiyo ng rematch kay Floyd Mayweather

IMBES na magandang pagbati ang isalubong ni two-division UFC champion Conor “Notorious” McGregor para sa inaantabayanang rematch nina eight-division world titlist Manny “Pacman” Pacquiao at Floyd “Money” Mayweather, Jr. ay pang-aalaska pa ang hatid nito dahil umano sa hindi magandang presentasyon at estilo ng pagpapahayag.

Hindi pinalampas ng tubong Dublin, Ireland na mixed martial arts at cross-sports fighter ang inilabas na pahayag ni Pacman patungkol sa niluluto umanong mega-boxing rematch sa unbeaten-retired at future Hall of Famer na si Mayweather sa hindi pa matukoy na petsa ngayong taon.

“A lesson in how not to make an announcement,” ayon sa mapalabok na salita ni McGregor kaantabay ang tumatawang emoji sa video na kanyang inilabas sa opisyal na @notoriousmma sa Instagram.

Minsan nang hinamon ni McGregor si Pacquiao na isinumbat ang pagkakautang nitong umaabot sa $8 milyon kasunod ng naipanalong kaso ng Paradigm Sports Management ni Audie Attar sa Estados Unidos.

“Manny already owes me $8 million via the court of law. He was signed to my management company and didn’t honor his deal. So, fight at my weight and I’ll square that bill away,” saad ni McGregor ayon sa panayam ng iFL TV kasunod na rin ng matagal na walang laban sapol nang ma-injury sa bakbakan kontra kay Dustin Poirier noong Hulyo 10, 2021 sa Las Vegas, Nevada.

“They are talking Manny here in Saudi. The lads in the UFC aren’t really talking any. So, the lads here are talking Manny, the UFC aren’t talking any. Tell Manny to grow a set of balls and fight me at a higher weight class. Why not? It’s his sport. If he wants me to come down to a smaller weight, I should be able to use more of my weapons. I should be able to kick. I should be able to grapple. Shouldn’t that be fair? Say it to him. Is he a man or a mouse? Is Manny a man or a mouse?” dagdag naman ni McGregor sa talkSPORT.

Matatandaang ipinag-utos ng husgado ng Estados Unidos nitong Mayo na magbayad ng halagang $5.1 million o mahigit sa P282 milyon si Pacquiao matapos panigan ang kampo ng Paradigm Sports Management sa isinampang Breach of Contract.

Kasama sa halagang nabanggit ang $1.8 million sa damages at inatasang magbayad agad ang Filipino boxing legend ng $3.3 million sa ibinigay ng naturang kumpanya, kung saan idinagdag ng Paradigm na nawalan sila ng $22 million na kita, kabilang rito ang $3.3 milyong paunang bayad na ibinigay kay Pacquiao.

“You can appeal all you want, hurry up with your appeal, you owe me that dough, lad. You can’t sign a contract with an agency to represent you and then go start to do other things like imminently, straight away,” bulalas ni McGregor.

Nagsimula ang pahayag ni McGregor matapos ilahad ng 45-anyos na Filipino boxing legend ang kanyang balita sa harap ng mga manonood at tagasubaybay ng New Year’s Eve event ng RIZIN 45 sa harap ni CEO Nobuyuki Sakakibara, para sa gaganaping ikalawang paghaharap umano sa Tokyo, Japan.

Subalit tila hindi masyadong kinagat ng mga fans ang naturang anunsiyo dahil nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Mayweather na nakatakdang tumuntong sa 47-anyos sa Pebrero 24. (Gerard Arce)