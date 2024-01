Bangka ng PCG tumaob, 8 sugatan

WALONG tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) ang sugatan nang tumaob ang sinasakyan nilang bangka habang patungo sa kanilang deployment mission sa West Philippine Sea (WPS) sa southern Palawan noong Huwebes nang hapon.

Ayon kay Capt. Dennis Labay, commander ng PCG district sa Palawan, bahagi ng three-vehicle convoy ang tumaob na bangka patungo sa Buliluyan Port sa Bataraza kung saan itatalaga ang walong biktima sa Kalayaan Island Group sa WPS.

Aniya, namali ng tantya ang nagpapatakbo ng bangka nang lumiko ito sa bahagi ng Barangay Labog, Sofronio Española sa southern Palawan, dahilan para tumaob ito at makabitaw ang mga biktima..

“They were making a turn, and then it seemed like they overshot the road. It appears to be a slight lapse in judgment by the driver, but everyone is okay now,” ani Labay.

Agad naman aniyang nakaresponde ang emergency services at dinala ang mga biktima sa Sagrado Hospital sa Brooke’s Point.