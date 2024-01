Angelica kinasal din kina Bela, Kim

Ang bongga ng friendship nina Angelica, Panganiban, Kim Chiu at Bela Padilla, ha!

Sa panahon ngayon ng social media, na puro tungkol sa pagpapaganda ang alam i-post ng marami, o tungkol sa kumpetisyon, masayang makakita na may mga pagkakaibigan pa rin na nabubuo.

Kaya masaya na si Angelica mismo ang nagsabi, na pakiramdam nga niya ay kinasal din siya kina Kim at Bela, ha!

“Kailangan ko lang magpasalamat sa mga tao na bumuo, walang nagawa at kumilos na lang, kasabay namin tumalon, tumakbo at ginamit ang lahat ng kapasidad nila, mabuo lang ang mga hiling namin sa araw na ito.

“Thanks to my little sisters @abbywhale @alyannaquino for making the most beautiful DIY wedding arch. Sabi ko, hindi ko kailangan ng flowers sa aisle, wala nang mga ganon-ganon. Gusto ko lang ng arch with red roses. And they delivered 100%.

“@andoyr1973 kasama ka namin simula umpisa hanggang ngayon sa panibagong simula. Magkasama tayong umiiyak noon, mula sa concert ni Adele, sa pagnood ng mga teatro umiiyak tayo, kahit volleyball iniiyakan natin. Ngayon, umiiyak ka pa rin sa kasal ko, pero ibang luha na ‘to. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat lahat. Alam mo na kung ano ang mga ‘yun.

“My brother kimmy @apa112 !!! Thank you for securing this venue even if it’s New Year’s eve. Helping Gregg with his suit, Gregg’s grooming. For getting the party bus, for booking the karaoke. For getting the drinks and most of us drunk. We’ll be supporting your new business ‘the wedding coordinator’.

“Momsy Bels and momsy Kimmy @bela @chinitaprincess wala man sa plano ang pag arrive niyo sa LA, pero ‘yun na yata ang pinaka-masayang parte ng wedding. From our very wholesome bachelorette na iyak lang tayo nang iyak with more-more laughter din (lakas makabaliw yes) salamat sa pag provide ng dream wedding cake ko. Sa flowers na ang lakas maka-soft girl.

“Pakiramdam ko, hindi lang ako kinasal kay Gregg, kinasal din ako sa inyong dalawa. Pang-habang buhay na ‘to. Love you both.

“To my hype girl @mikkamarcaida salamat sa paulit-ulit na tanong kung kinakabahan ako, hindi nakatulong. Pero seryoso, noon pa man noon na noon pa! Single pa ko, nag-uusap na tayo na ikaw ang gagawa ng makeup ko ‘pag kinasal ako. Salamat at tinupad mo pangarap ko. Inikot mo ang mundo makarating ka lang sa araw ng kasal namin. Hindi ko ‘to makakalimutan kahit makakalimutin na ko ngayon. We love you!

“To my family here in LA, mula noon wala kayong pagkukulang sa pag- aalaga sa’kin kapag nandito ako. Ngayon, hindi na lang ako inaasikaso niyo. Kasama na si Gregg and Beanie. Love you guys. #123123,” sabi ni Angelica.

Kaya naman ramdam na ramdam ng mga netizen ang pagmamahalan na `yon, hindi lang kina Angelica, Gregg, kundi pati na rin sa AngBeKi, ha!

“Ito ‘yung kasal na kahit sikat sa Pilipinas, pero very practical ang kasal nila. I love it. Very transparent. No need to spend too much money on wedding. Tama nga mas better i-invest kesa gumasta ng million sa kasal, ang importante naman kasi is the love ng isa’t isa and the respect. As long as nandiyan ang family & close friends. Practical na ‘di na kailangan ang isang baryo i-invite. I like it. I feel it. Congratulations.”

Bongga, di ba?

(Dondon Sermino)