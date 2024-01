Andrea, Kyle kinabog: Xyriel, Elijah nakakakilig landian, lampungan

Ang bongga lang na gabi-gabing nagti-trending at pinag-uusapan talaga ang mga karakter na sina Archie at Roxy dahil sa namumuo nilang relasyon.

Biglang-bigla, tila kinabog nina Elijah Canlas at Xyriel Manabat sina Andrea Brillante at Kyle Echarri, ang mga bida sa ‘Senior High’.

Eh kasi naman, nakakaloka ang eksena ng dalawa, na nagtalik nga sa loob ng kotse, ha! Bongga ang eksena na nagulat si Elijah na virgin pa si Xyriel, ha!

At sa mga kasunod na episode, nakikita na nga kung paano nai-in love na talaga si Elijah kay Xyriel, o si Archie kay Roxie.

Pero, ang maganda nga kasi sa dalawa, parehong mahusay umarte.

“Madalang talaga sa bagets pairing ‘yung hindi nagbubuhatan sa acting noh? Sobrang refreshing makakita ng both young actors na magaling umarte.”

“Mahahalikan ko talaga ‘yung nakaisip na ipag-pair si Elijah at Xyriel sa Senior High! Hahahahaha.”

“Not only did they deliver their lines so smoothly but also their eyes were expressing built up emotions. As a viewer, makikita mo ‘yung sincerity but at the same time, caution ni archie. Then you have Roxie delivering these lines without breaking character.”

Bigla nga raw dumami ang nanood ng ‘Senior High’ dahil na-curious sila sa Elijah, Xyrial tandem, ha!

Aliw na aliw nga ang mga netizen, na matapos may mangyari sa kanila, hayun nga at nagkita na sila sa school. Sobrang nakakakilig daw ang lihim na sulyapan nila.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“RoxChie pa more please! No dialogue pero the eyes can speak a thousand words waaah, kilig!”

“Gosh grabe bagay talaga Roxie and Archie, super ganda ng chemistry.”

“’Yung titig ni Archie! In love talaga kay Roxie. Baka matunaw si Roxie niyan.”

“ABS-CBN, please give them a teleserye together. Because we really love them & their chemistry.”

“Grabe lakas ng chemistry nina Roxie at Archie ngayon lang ulit ako nakaramdam ng kilig sa pinapanood ko parati sila ang inaabangan ko.”

“Sino naman kase ang hindi kikiligin kina Roxie at Archie nagtitigan pa lang ‘yan pero humihiyaw na ako sa kilig.”

“Grabe ‘yung tingin ni Archie kala may pa spotlight kay Roxie, walang ibang nakikita kundi siya, hulog na hulog na nga po ano.”

“Wala nga silang interaction pero grabe ang tension. I need more RoxChie storyline! Exciting lalo ang episode tuwing may moment sila.”

“Mala Wattpad ‘yung kilig na handog ng RoxChie. Overload kiligness!”

“Gustong sumabog ng puso ko sa kilig. Ganun kalakas chemistry nila.”

Oh, bongga, di ba? Iba rin ang ‘Senior High’ biglang nagkaka-create ng mga nakakakilig na love team, eh.

(Dondon Sermino)