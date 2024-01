Nagpahayag ng suporta at katapatan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos bilang kanilang commander-in-chief.

Ito’y matapos kumalat sa social media ang video post ni retired Brigadier General Johnny Macanas Sr. na isa na ring vlogger, kung saan ay sinabi nito na nagpahayag na umano ng suporta sina AFP chief of staff Gen. Romeo Brawner Jr. at PNP chief Gen. Benjamin Acorda Jr. sa tangkang destabilisasyon sa pamahalaan.

Ayon kay PNP Public Information Office chief Col. Jean Fajardo, walang katotohanan ang nakasaad sa video at ito’y malinaw na isang uri ng paninira at pagpapakalat ng maling impormasyon.

Nanawagan ang PNP sa publiko na huwag nang ipakalat ang video dahil bukod sa walang katotohanan ang nilalaman nito, may katapat din itong parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012.

Ipinag-utos na rin ng PNP na tugisin ang vlogger na retiradong heneral na may YouTube Page na “The Generals Opinion”.

Samantala, iginiit din ni Brawner na nananatiling tapat sa Konstitusyon at sa kanilang tungkulin ang hanay ng AFP.

“The men and women of the AFP remain steadfast in their role as the guardians of our nation’s sovereignty and defender of democratic principles,” ayon sa pahayag ng AFP.

Dagdag ng AFP, nananatili ang kanilang buong suporta kay Pangulong Marcos. (Edwin Balasa/Natalia Antonio)