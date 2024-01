Nagretiro na ang mga nagbabangayang undersecretary ng Department of Agriculture.

Ayon sa DA, nagbitiw noong Disyembre 29, 2023 si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban at nakatakdang magretiro naman sa Enero 31, 2024 si Undersecretary Leocadio Sebastian.

Nauna ang pagretiro ni Panganiban sa inanunsyong balasahan ng mga undersecretary sa DA ngayong linggo.

Kasama sa binalasa si Sebastian na tinanggal sa rice program at iba pang mga proyekto ng DA at inilipat sa Office of the Secretary bilang miyembro ng Technical Advisory Group.

Nilinaw ni DA spokesperson Arnel de Mesa na nagretiro si Sebastian at hindi nagbitiw sa tungkulin.

Una nang nagtangkang magbitiw si Sebastian sa kasagsagan ng bintang ng katiwalian laban sa kanya dahil sa pag-angkat ng asukal noong 2022 ngunit hindi ito tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Si Sebastian ang pumirma sa Sugar Order No. 4 para sa pag-angkat ng 300,000 toneladang asukal. Kasunod ng problema sa asukal, inilipat naman si Sebastian sa rice program ng DA.

Bukod sa pagbabalasa ng mga tao sa DA ngayong linggo, nagtatag si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng blacklisting committee para tutukan ang mga reklamong may kinalaman sa mga bidding sa kagawaran. (Eileen Mencias/Natalia Antonio)