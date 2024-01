Yassi may Korean movie project

Ang Instagram post ni Yassi Pressman ng picture niya habang inaayusan.

Sey ni Yassi, “New year, new project – Salamat po Panginoon, palagi at araw-araw. So excited for this #movie!!!”

Walang detalyeng sinabi si Yassi tungkol sa proyektong ‘yon, pero may nakapagbulong sa amin na Korean movie project ‘yon.

Sey ng source, may Korean stars daw na kasama ni Yassi sa proyektong ‘yon.

Eh nitong Thursday ay magla-lunch sana kami sa SuperSam sa Scout Tobias, Quezon City, pero closed ang restaurant.

Nang magtanong kami, may shooting daw. Pelikula ni Yassi with some Korean stars.

Aba, iyon pala ang tinutukoy ni Yassi na new movie, ha!

Siguro secret pa ‘yon kaya walang detalyeng ibinigay si Yassi, ‘noh?!

For sure big movie ‘yon kaya ganun na lang ang pagpapasalamat ni Yassi sa kanyang post.

Bongga nga dahil may bagong pelikula si Yassi at happy rin siya sa kanyang love life with her boyfriend, si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte.

Nice!

(Jun Lalin)