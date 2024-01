Walang kahirap-hirap! Alex Eala, Laura Pigossi sumampa sa semifinals

KINAMPIHAN ng swerte ang tambalan nina 2022 US Open Junior women’s singles champion Alexandra “Alex” Eala at ang kanyang Brazilian partner na si Laura Pigossi matapos na makamit ang walkover na panalo sa quarterfinals ng Women’s Tennis Association (WTA) doubles sa ginaganap na WTA125 Workday Canberra International sa Australia, Huwebes sa Pilipinas.

Hinihintay ng 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala at 29-anyos na Tokyo Olympics women’s doubles bronze medalist na si Pigossi, ang magwawagi sa naglalaban na pares nina Veronika Erjavec ng Slovenia at Darja Seministaja ng Latvia kontra Australian na sina Alana Parnaby at Ivana Popovic.

Unang binigo ng unseeded na pares nina Eala at Pigossi sa pagtala ng malaking upset ang dating world doubles No. 1 na si Sara Errani ng Italy at Renata Zarazua ng Mexico sa loob ng tatlong set, 5-7, 6-0, 10-6, sa opening round ng $164,000 WTA Workday Canberra International.

Unang pagkakataon ni Eala na makatuntong sa semifinals sa kanyang pangalawang laro sa WTA na torneo.

Itinala ni Eala ang kanyang pinakamalaking doubles victory sa pro circuit sa unang pagkakataon sa kanyang ikalawang WTA doubles kasama si Pigosso upang lumapit sa inaasam na kampeonato.

Hindi naman nakasabak sa laban ang fourth seed na sina Anna Bondar ng Hungary at Celine Naef ng Switzerland dahil sa injury sa una. Matatandaan na si Naef ang manlalaro na nagpabagsak kay Eala sa singles qualifying round.

Ang torneo ay nagsisilbing build-up ni Eala para sa Australian Open Qualifiers sa susunod na linggo.

Agad itinala nina Eala at Pigossi ang maagang 3-1 abante sa opening set subalit bumalikwas sina Errani, na nanalo sa lahat ng apat na Grand Slam women’s titles kabilang ang Australian Open nang dalawang beses, at Zarazua na inagaw ang krusyal na set sa iskor na 7-5.

Lumaban nang husto sa second set sina Eala at Pigossi nang may kumpiyansa na kaya nilang talunin ang kinagiliwang si Errani na dati ring world No. 5 sa singles at dating French Open women’s singles finalist. Ang Filipina at Brazilian duo ay nag-break ng serve ng tatlong beses sa ikalawang set, at lahat ng tatlong pagkakataon ay bumalik mula sa 30-40 deficits.

Hindi rin sila nag-drop ng serve para ipanalo ang ikalawang set, 6-0, at itulak ang laban sa mapagpasyang super tiebreak.

Ang ika-406 sa mundo sa doubles na si Eala, at ika-305 na si Pigossi ay inukit ang 6-6 na momentum na kailangan nila nang winalis nila ang susunod na apat na puntos para tapusin ang laban na ginanap sa hard court ng Canberra Tennis Center sa loob ng 1 oras at 32 minuto. (Lito Oredo)