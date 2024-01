Umalma mga faney ni Sarah: John flinex na si Maris na next Rom-Com Queen

Patok na patok talaga ngayon ang pagganap ni Maris Racal bilang Irene sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Dahil nga puring-puri ng viewers ang pag-arte ni Maris sa romantic-comedy scenes nila ni Anthony Jennings ay viral ngayon ang video ni John Lapus na tila nagkatotoo ang title na ibinigay nito sa girlfriend ni Rico Blanco.

Sey ni Sweet (palayaw ni John), “Mahusay si Maris Racal dito. She really is the rom-com princess now. And now that Angelica Panganiban is a mother and Toni Gonzaga is technically retired, I’m pretty sure that Maris Racal will be the next rom-com queen.

“Siya talaga ‘yung romcom (actress). Siya ‘yung Regine Velasquez noong araw, na naging Toni Gonzaga, na naging Angelica Panganiban. It’s Maris Racal’s time to shine,” sey ni Sweet.

Naganap ang nasabing pahayag sa presscon noong April 2023 ng YouTube series na ‘How To Move On in 30 Days’ kung saan bida sina Maris at Carlo Aquino.

Samantala, umalma naman ang mga Popsters sa hindi pagsama ni Sweet sa idol nilang si Sarah Geronimo bilang rom-com queen ng bansa.

Sey nila, lahat ng rom-com movies na ginawa ni Sarah ay naging blockbuster at nagkaroon pa nga ng trilogy dahil sa pagiging patok ng tambalan nila ni John Lloyd Cruz.

Humingi naman ng sorry si Sweet sa Popsters dahil sa hindi nga niya pagbanggit sa Popstar Royalty.

Aniya, “Sorry, Popsters, huminto ako sa Angelica Panganiban. Nakalimutan ko po. Yes si Sarah ang next. Napakahusay niya sa #WontLastADay (‘Won’t Last a Day Without You’).”

Ang bongga ni Sweet, madali siyang kausap!

Pero ngayon pa lang ay inaabangan na kung ano ang mga susunod na nakakakilig na mga eksena nina Irene at Snoop (Anthony) sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love.’

Bonggels!

(Byx Almacen)