Tractor, van nagsalpukan: 9 nadale

SUGATAN ang siyam na katao matapos magsalpukan ang isang Toyota Hi-ace van at tractor sa Kawit, Cavite kahapon nang madaling-araw.

Kinilala ang mga ito na sina Reno Gatela Alastra, Anita Bael Villasin, Alexander Cuesta Abogado, Alolonica Dural Bertis, Emilyn Aying Sotto, Emma Castroverde Cabansay, Marilyn Pagador Papiona, Marissa Amador Salazar at Sharon Padecio Quinte na pawang isinugod sa San Pedro Calungsod Hospital matapos magtamo ng mga sugat sa ulo at katawan.

Sa ulat, nangyari ang insidente sa kahabaan ng centennial highway sa kanto ng Advincula road sa Barangay Magdalo-Putol sa Kawit, Cavite bandang ala-una nang mada­ling-araw.

Minamaneho ni Darwin Estimada Recaplaza ang isang JAC Gallop Tractor head na may plakang NDL 3917 at may dalang heavy trailer nang makasalpukan nito ang Toyota Hiace van na may plakang DAJ9703 at minamaneho ni Roberto Paglinawan.

Binabagtas ni Recaplaza ang direksiyon ng South bound lane patungo sa Noveleta habang galing­ sa Lancaster New City patungo sa Daang Bakal si Paglinawan.

Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang may pagkakamali sa pagitan ng dalawang driver sa nangyaring insidente.

(Gene Adsuara)