TNT ayaw madaliin balik ni Roger Pogoy

Standings W L

Magnolia 9 1

Phoenix 7 1

Meralco 6 2

San Miguel 6 3

Ginebra 6 3

NorthPort 5 4

TNT 4 5

Rain Or Shine 4 5

NLEX 3 6

Terrafirma 2 7

Blackwater 1 8

Converge 1 8

Mga laro Biyernes: (Araneta Coliseum)

4:00pm – Blackwater vs NorthPort

8:00pm – Rain or Shine vs TNT

HINDI pa agad makakasalang si RR Pogoy sa unang laro ng TNT ngayong taon laban sa Rain or Shine.

Second game sa Smart Araneta Coliseum ang Tropang Giga-Elasto Painters sa unang playdate ng PBA Commissioner’s Cup ngayong 2024.

Parehong naghahabol sa last eight ang magkatunggali, sa 4-5 ay magkabuhol sa 7th-8th at magbabasagan para patibayin ang pwesto sa quarterfinals.

Nagpahinga si Pogoy nang ma-diagnose na may heart ailment mula pa noong August sa FIBA World Cup.

Tinarget noon ng TNT ang balik ng sniper sa Christmas Day game kontra Ginebra pero hindi natuloy. All-Filipino pa noon ang Tropa dahil may neck injury si Rondae Hollis-Jefferson, ang kapatid ni RHJ na si Rahlir ang ipaparada ngayon.

“Roger needs to get in better shape and build more leg strength,” ani coach Jojo Lastimosa. “The Phoenix game is the target.”

Tatapusin ng TNT ang elims kontra Fuel Masters sa January 14.

Si Calvin Oftana ang pinuntahan ng Tropa para balikatin ang opensa, kasama sina Jayson Castro, Kelly Williams at Glenn Khobuntin.

Pinakamainit naman ang Rain or Shine na naka-apat na sunod na panalo, huli ang 116-105 win kontra Terrafirma noong December 23.

Halimaw ang mga numero ng bagong import ng Painters na si Tree Treadwell, kasama sina locals Andrei Caracut, Santi Santillan, Jhonard Clarito at Beau Belga.

(Vladi Eduarte)