Sana ‘wag pag-awayin: Kathryn, Barbie pilit na pinagtatapat

Naging patok sa taong 2023 sina Kathryn Bernardo at Barbie Forteza sa streaming platform na Netflix.

Dalawa sa teleserye ni Barbie ang pinalabas sa Netflix. Una nga riyan ang hit teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’ kung saan nagsimula ang BarDa love team nila ni David Licauco.

Ilang linggo itong nag-stay bilang number one TV show sa Netflix Philippines simula nang maging available ito for streaming noong April 2023.

December last year naman nang maging available for streaming ang second teleserye nila ni David, ang TV adaptation ng ‘Maging Sino Ka Man’ na naging trending show sa nasabing streaming platform.

Kahit patapos na ang taon ay humabol ang pelikula ni Kathryn na ‘A Very Good Girl’ at kahit ilang araw pa lang itong available for streaming ay nakamit agad nito ang Top 5 most watched non-English films sa Netflix sa buong mundo para sa week ng December 25 to 31, 2023.

Pabalik-balik din sa Top 10 TV shows at movies ang mga dating teleserye at pelikula ni Kath especially noong maglabas sila ni Daniel Padilla ng magkahiwalay na statement tungkol sa kanilang breakup.

Dahil nga sa tagumpay nina Kathryn at Barbie sa streaming platform ay ipinagtatapat sila ng kanilang mga fans lalo pa’t may upcoming movies ang dalawa ngayong 2024.

Gaganap na comfort woman noong World War II si Kath sa kanyang second solo movie na ‘Elena 1944’ habang solo rin si Barbie sa psychological thriller movie na ‘Penthouse 77’.

“Mukhang ‘Elena 1944’ vs. ‘Penthouse 77’ ngayong taon. Ghorl, this is the kind of numerical-titling-sinehan-rambulan that I live for,” sey ng isang netizen sa X (dating Twitter).

May ibang netizen na ang wish ay dalhin sa 2024 Metro Manila Film Festival ang tapatang Kathryn at Barbie.

Hindi rin naiwasan ng ilang netizens na pagkumparahin ang achievements at talents ng dalawa.

“Popularity at box-office kay Kathryn while acting at dancing ay kay Barbie naman.”

Maganda ang mga ganyang klaseng pagtatapatan dahil mas lalo pa nilang ginagalingan, pero sana huwag maging OA ang ibang fanney na aabot pa sa punto na magsisiraan ng mga idolo.

Naku ha, dapat support lang at no to bashing!

‘Yun na!

(Byx Almacen)