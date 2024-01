Popoy, Basha binalikan: John Lloyd umaming sadsad sa kumpyansa

Ang daming kinilig sa latest Instagram post ni John Lloyd Cruz.

Kasi nga, nanumbalik sa ala-ala nila ang pelikulang nagpasikat kina Popoy at Basha, ang ‘One More Chance’, na bida ang aktor at si Bea Alonzo.

Ang cute nga kasi, na muling binalikan ni John Lloyd ang lugar kung saan pinaiyak niya ang maraming manonood. Ito nga `yung restoran, na ang tunay na location ay sa Cubao, Quezon City.

“Di ako huminto sa pagdalaw sa lugar kung saan pinanganak si Popoy. Nung mga panahong walang-wala at sadsad sa kumpyansa at tiwala sa sarili at sa kapwa, at isasantabi ko ang kadalian ng napaka-mapagpalayang papel ng lenguahe sa loob man ng isang masinsinang usapan sa pagitan ng hindi magkaintindihan gamit ang salita, siya lang marahil ang napili kong pakinggan at tunay na nagpaunawa ng halaga ng mayroon kang ginagawa.

“‘You have to work John Lloyd.” – Roberto Bellini.

“Salamat kaibigan. Salamat Roberto. Maligayang kaarawan sa’yo. Nasa puso kita at isipan,” kuwento ni John Lloyd.

Si Roberto ang tunay na may-ari ng restoran na `yon sa Cubao na pinagsyutingan nga nila. At kaaliw nga, dahil ilang beses ko na ring napuntahan ang restoran na `yon, at mababasa mo ang mga pangalan ng mga artistang bumida sa ‘One More Chance’ sa bawat upuan doon.

Bongga, ‘di ba?

Pero, mas nakakatuwa ang pag-encourage, at pakikinig ni John Lloyd sa isang dayuhan, na kailangan niyang magtrabaho. Na dapat lang naman, dahil sayang ang kahusayan niya, ha!

Pero wish ng marami, magsamang muli sina John Lloyd at Bea sa pelikula, at balikan nila ang naturang restoran, na magkasama na.

Bongga!

(Dondon Sermino)