VIRAL ang mga larawan ng isang magandang tourist policewoman sa Baguio City na nakumbinsing maging model for a day.

“Sa salang pagtingin ako’y iyong hulihin!”

Ito ang komento ng mga netizen nang madaan sa kanilang feed sa Facebook ang mga larawan ng magandang Aling Pulis sa Baguio City.

Naghahanap na target na model for the day ang photographer at videographer na si Karl nang maispatan niya si Police Corporal Jory Atin-an, 31 anyos, naka-assign sa Baguio City Tourist Police Unit.

Walang inaksayang sandali si Karl at todo pakiusap sa magandang lady cop na mai-feature siya sa Facebook Page na Karl Patacsil Films.

Mala- beauty queen kasi ang datingan ng police woman, lalo ang kanyang maamong mata.

Pansin din ng mga netizen na may hawig si Jory kina JopayPaguia-Zamora ng Sexbomb Girls, content creator Zeinab Harake, aktres na si Marian Rivera at Miss International 2005 Precious Lara Quigaman- Alcaraz.

Ayon kay Jory, apat na taon na siya sa serbisyo at nae-enjoy daw niya ang kanyang trabaho.

“As long as nae-eenjoy mo ang trabaho mo, makaka-survive ka,” sabi ni Jory.

Mapapansin din ang pagka-palabiro ni Jory habang siya ay kinukunan ng larawan at ito ay dahil likas daw siyang masayahin.

Habang nagpo-photoshoot, isang ginang ang napadaan at pinuri ang ganda ni Jory.

“Nanay ko ‘yun,” biro naman ng lady cop.

Matapos ang photoshoot ng grupo ni Karl, binigyan nila ito ng gift certificate para sa beauty service.

“Ayan, mararamdaman ko na ang pagkababae ko rito,” biro uli ni Jory habang nagpapasalamat.

“Kung gaano siya kaganda, parehas lang din sa Baguio City na sobrang ganda,” komento ng netizen.

“Nakaka good vibes. Salute to all policemen and policewomen all over the Philippines ,” sabi naman ng isa.