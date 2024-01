Pinoy former world champion Melvin Jerusalem ‘naglalaway’ sa bagong titulo

ASINTA ni dating World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem ang World Boxing Council (WBC) belt ni Yudai Shigeoka ng Japan.

Asam ng 5-foot-2 orthodox boxer na mabigyan ng pagkakataong makasabak sa world stage kasunod ng hindi magandang karanasan sa unang title defense na nagresulta sa pagkawala ng korona nito kontra kay reigning titlist Oscar “El Pupilo” Collazo ng Puerto Rico na nagtapos sa seventh-round technical knockout noong Mayo 27 sa Fantasy Springs Casino sa Indio California sa Amerika.

Pasok pa rin sa world rankings ang 29-anyos na tubong Manolo Fortich, Bukidnon sa ika-anim sa WBO title ni Collazo, ikapito sa WBC belt ni Yudai Shigeoka, habang swak ito sa No. 3 sa strawweight list ng BoxRec tangan ang 20 wins at tatlong talo kasama ang 12 knockouts.

“Hinihintay ko na lang ang manager at promoter ko sa susunod na plano nila, pero ang pagkakaalam ko meron na,” saad ni Jerusalem sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

“Nagre-ready lang ako sa next fight ko,” dagdag ni Jerusalem na nakabawi kontra kay Francis Jay “The Amazing Boy” Diaz noong nagdaang Oktubre 29 sa Robinson’s Mall sa General Santos City bilang parte ng preparasyon sa pagsabak sa mas matitinding darating na laban.

Inamin ni Jerusalem na unti-unti niyang pagtatrabahuhang makakuha muli ng opurtunidad na makalaban sa isang world title fight.

“Kahit ano’ng belt sa minimumweight basta susubukan kong makabawi,” bulalas ni Jerusalem na umaasang makakatapat nito ang sinuman kina undefeated IBF champion Ginjiro Shigeoka ng Japan, WBO titlist Collazo, WBC champ Yudai Shigeoka, WBA (super) Thammanoon “Knockout CP Freshmart” Niyomtrong ng Thailand at Erick Rosa ng Dominican Republic na may hawak ng WBA (world).

Nakapila rin ang ibang Pinoy na sina Joey Canoy sa No. 3, Jake Amparo, Garen Diagan sa No. 11, Rene Mark Cuarto sa No. 12 at Lito Dante sa No.15, habang No.

1 contender si Pedro Taduran para sa titulo ni IBF champion Shigeoka. (Gerard Arce)