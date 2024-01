Nakasandal pa rin si sa naunang pagtitiyak sa kanya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi niya papasukin sa bansa ang mga imbestigador ng International Criminal Court (ICC).

Ayon kay Dela Rosa, ginawa ng pangulo ang pangako sa isang dinner sa Malacañang noong November 28.

“Naniniwala ako sa pangulo. Buo ang tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about the ICC until now. Buong buo pa rin ang aking paniniwala sa kanya na hindi niya papapasukin ang ICC,” pahayag ni Dela Rosa sa virtual interview ng mga reporter.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos mapaulat na nandirito na sa Pilipinas ang mga ICC investigator para simulan na ang pagsisiyasat sa kampanya sa droga sa nagdaang administrasyong Duterte.

Sabi ng senador, kanyang kukumpirmahin kung nandito na nga sa bansa ang mga imbestigador ng ICC.

“If, indeed, ‘yong pagpasok nila ay sanctioned by this government, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban-bawi ang gobyernong ito kapag ganon ang mangyari,” saad pa niya.

“Kung hindi man, well, talagang masasabi ko na solid as a rock ‘yong assurance na binigay sa akin ng pangulo noong kami ay nag-dinner doon sa Malacañang. Solid as a rock,” dugtong pa ng senador.

Kung mapatunayang hindi awtorisado ang pagpasok ng ICC investigators sa bansa, sinabi ni Dela Rosa na hihilingin niya sa Department of Justice na ipa-deport ang mga ito.

Si Dela Rosa ang hepe ng Philippine National Police nang ipatupad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang madugong giyera kontra droga.

(Dindo Matining)