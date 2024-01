Magsasagawa ng imbestigasyon ang Senado sa nararanasang power crisis sa Panay Island simula pa noong Enero 2.

Sinabi ni Senador Raffy Tulfo na bilang Chairperson ng Senate Committee on Energy, lubos niyang ikinababahala ang kal-baryong dinaranas ng mga residente ng Panay na apektado ang pamumuhay ngayong bagong taon dahil sa power outage roon.

Aniya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa Department of Energy, National Electrification Administration (NEA) at iba pang ahensiya para ma-monitor ang pangyayari sa probinsya at mabigyan ng agarang solusyon ito.

“Maghahain din ako ng Senate Resolution upang imbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng hindi katanggap-tanggap na power outage na ito sa Panay Island,” diin ni Tulfo.

Nauna nang sinisi ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), ang pagtirik ng Panay Energy Development Corp. (PEDC) Unit 1 at Unit 2, pati na ang Palm Concepcion Power Corporation (PCPC) unit, ang pangalawa sa pinakala-making power plant sa Iloilo. Nagkataon naman naka-maintenance shutdown ang PEDC Unit 3 kaya apektado ng malawakang blackout ang iba’t ibang probinsya sa Panay kabilang na ang Iloilo, Aklan, at Capiz; ang island-province ng Guimaras, pati na rin ang Negros Island.

Nanindigan din Senate President Juan Miguel Zubiri na marapat lang itong siyasatin ng Senado.

(Dindo Matining)