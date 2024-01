Pag-asa at bagong simula ngayong 2024

Sa pagpasok ng bagong taon, tayo ay binibigyan ng pagkakataong muling masilayan ang pag-asa at bagong simula. Ang taong 2024 ay hindi lamang isang pagpapatuloy ng ating mga naudlot na pangarap at adhikain kundi isang panibagong yugto upang harapin ang mga hamon na may bagong sigla at determinasyon.

Sa nakalipas na mga taon, marami tayong pinagdaanang pagsubok. Hinamon tayo ng pandemya, mga kalamidad, at iba’t ibang isyung panlipunan at pang-ekonomiya. Ngunit, tulad ng mga matatag na Pilipino, hindi tayo nagpatinag. Sa halip, tayo ay nagkaisa, nagtulungan, at, higit sa lahat, nagpakatatag.

Ngayong bagong taon, aking ipinapanalangin na sana’y maging mas matatag pa ang ating diwa ng bayanihan. Nawa’y laging mangibabaw ang pagmamalasakit sa isa’t isa, lalo na sa mga nangangailangan, ang mga helpless at hopeless nating mga kababayan. Bilang inyong lingkod-bayan, sa abot ng aking makakaya ay patuloy akong magtataguyod ng mga programa at polisiyang mag-aangat sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Kabilang diyan ang patuloy na pagtataguyod sa kalusugan ng bawat Pilipino. Palagi po nating tatandaan na ang katumbas po ng kalusugan ay buhay ng bawat Pilipino.

Tuluy-tuloy pa rin ang serbisyo ng mga Malasakit Centers. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 159 Malasakit Centers sa buong bansa na nakatulong sa humigit kumulang sampung milyong Pilipino, ayon sa Department of Health. Umaasa tayo na ngayong 2024, mas marami pang mga Pilipino ang matulungan ng programang ito.

Samantala, ngayong 2024, may karagdagang 132 Super Health Centers ang pinondohan ng Kongreso, dagdag sa naunang 307 noong 2022 at 322 noong 2023. Sa tulong ng aking mga kapwa mambabatas, DOH, at mga local officials, asahan ninyo na patuloy kaming tutulong sa pagpaparami ng Super Health Centers sa bansa para mailapit ang serbisyong medikal ng pamahalaan sa taumbayan.

Sa mga itinayo nang Super Health Centers, nakita namin kung gaano kalaki ang naitutulong nito sa komunidad lalo na ang mga nakatira sa liblib na lugar o rural areas.

At panghuli, umaasa naman tayo na ngayong 2024, mas marami pang mga Regional Specialty Centers ang makapagbigay ng serbisyo sa bansa. Bilang principal sponsor at isa sa mga authors ng Republic Act No. 11959, o ang Regional Specialty Centers Act, hangad natin na maging accessible ang specialized health services, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba’t ibang sulok ng bansa.

Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, isinusulong din natin ang pagpapalawak ng ating grassroots sports development. Isa sa paraan ay ang pag-institutionalize sa Philippine National Games kung saan inaasahan natin na makakahanap tayo ng mga promising athletes na maaaring isabak sa international competitions. Isang paraan din ang pagsulong sa sports na maengganyo ang mga kabataan na lumayo sa ilegal na droga.

Samantala, patuloy pa rin tayo sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan saan man sila sa bansa.

Noong December 28, personal akong bumisita at nagbigay ng tulong sa 361 na biktima ng sunog sa Brgy. Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang mga apektadong pamilya ay nakatanggap ng mga grocery pack, merienda, t-shirt, vitamins, masks, water container, at mga bola para sa basketball at volleyball mula sa aking Malasakit Team. May ilan ding nakatanggap ng bisikleta, cellphone, relo, at pares ng sapatos.

Nagpapasalamat ako sa mga ahensya ng gobyerno at sa LGU sa pagtugon din sa pangangailangan ng komunidad.

Noong December 29, bumisita rin ang aking Malasakit Team sa Boston, Davao Oriental upang magsagawa ng inspeksyon sa itinatayong Super Health Center doon. Pagkatapos nito, namahagi rin kami ng tulong sa ilan sa ating mga kababayan na patuloy na nakakabangon mula sa Bagyong Kabayan — 400 benepisyaryo mula sa bayan ng Boston, 100 sa Manay, 100 sa Cateel, 100 sa Baganga, at 800 sa bayan ng Caraga.

Personal ko namang binisita noong December 31 ang mga patient watchers ng Balay Pahulayan Temporary Shelter at ilang mga kababayan na nasa labas ng emergency room para mamahagi ng pang-Media Noche habang sila ay nasa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Tradisyon ko nang bisitahin sila mula noon hanggang ngayon tuwing Kapaskuhan. Namahagi tayo ng pagkain, food packs at iba pang tulong tulad ng pamasahe sa mga nagbabantay sa mga pasyente sa ospital. Maging ang security guards at vendors na ating nadaanan ay binigyan din natin ng tulong. Sa simpleng paraan ay napasaya natin at nadamayan sila sa panahon ng kanilang pangangailangan.

Samantala, nitong nakaraang linggo, namahagi rin ang aking Malasakit Team ng tulong sa 57 na nasunugan mula sa Calinan at Matina sa Davao City.

Nagbigay din kami ng karagdagang suporta sa mga nawalan ng trabaho sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa Zambales, sinuportahan namin ang 177 na nawalan ng trabaho sa Botolan kasama si Board Member Sam Ablola, at isa pang 177 sa Iba, kasama si Gobernador Hermogenes Ebdane, Jr. Sa Sta. Cruz, Laguna, 177 na residente ang tumanggap ng tulong sa pakikipagtulungan kay Congresswoman Jam Agarao. Sa Antique, nagbigay din kami ng tulong sa 180 sa San Remigio kasama si Mayor Mar Mission, at 180 sa Sibalom kasama si Vice Governor Ed Denosta. Tinulungan din namin ang 192 sa lungsod ng Talisay, Cebu kasama si Vice Mayor Choy Aznar. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay binigyan din ng pansamantalang trabaho ng DOLE.

Dagdag pa rito, 155 na micro-entrepreneur sa Sta. Cruz, Laguna ang tumanggap ng karagdagang suporta mula sa aking opisina bukod pa sa mga livelihood kit na kanilang natanggap mula sa DTI.

Ating tandaan, ang bawat pagsubok ay may kaakibat na oportunidad para sa paglago at pagbabago. Sa taong ito, hikayatin natin ang ating sarili na maging bahagi ng positibong pagbabago, hindi lamang para sa ating sarili kundi para na rin sa ating komunidad at bansa.

Sa pagtatapos, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang-sawang suporta at tiwala. Nawa’y samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito tungo sa isang mas maunlad at masaganang Pilipinas.

Maligayang Bagong Taon sa inyong lahat!