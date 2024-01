Inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga pista opisyal para sa mahabang weekend ng mga Pilipino.

Sa social media page ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., nakalagay na ang mga petsa ng inaasahang long weekend na nagsimula noong January 1.

Hinikayat ng pangulo ang sambayanan na samantalahin ang long weekends ngayong 2024 kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay.

Ngayon pa lamang aniya ay paghandaan na at planuhin ang mga bakasyon para sa mas produktibo at masaganang taon.

“Let’s make the most of the long weekends in 2024 with our family and loved ones!” anang pangulo.

Kabilang sa mga holiday at long weekend ngayong taon ay January 1 (regular holiday); March 28 Maundy Thursday (regular holiday); March 29 Biyernes Santo (regular holiday); March 30 Black Saturday (additional special non-working day); March 31 Easter Sunday; August 24, 25 at August 26 (National Heroes’ Day); November 1 (All Saint’s day); November 2 (All soul’s day); November 3 araw ng linggo; November 30 Bonifacio day; December 28-29 (Sabado at Linggo); December 30 Rizal Day (Lunes); December 31 ( special non-working day).

(Aileen Taliping)