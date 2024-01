Nagsimula nang magtrabaho ang mga opisyal na inatasang mangasiwa sa Maharlika Investment Corporation (MIC).

Nagkaroon ng unang board meeting ang korporasyon nitong Miyerkoles, January 3, 2024 kung saan tinalakay ang mga mahalagang usapin para mapalakas at mailarga ang pangunahing layunin kung bakit naitatag ito.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), kabilang sa mga pinag-usapan sa board meeting ang pondo para sa kapitalisasyon, ang mga potensiyal na sektor na maaaring papasukin para makakuha ng pamumuhunan.

Ang MIC ay nabuo sa pamamagitan ng Republic Act 111954 para mangasiwa sa Maharlika Investment Fund — ang sovereign wealth fund ng Pilipinas partikukar sa mga transaksyon sa pamumuhunan at mapalago ito para sa bansa.

“The board discussed the fund capitalization and potential sectors to tap to achieve multigenerational commercial, economic and social development value creation,” anang PCO.

Kabilang sa mga nasa MIC Board ay sina Finance Secretary Benjamin Diokno bilang Chairperson ex-officio at MIC President and Chief Executive Officer Rafael D. Consing bilang vice chairperson.

(Aileen Taliping)