Legacy specialty hospital sa Bicol ginagawa na

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano. May good news ako sa inyo ngayong 2024. Unti-unti nang natutupad ang pangarap nating magkaroon ng world-class hospital na sariling atin. Ongoing na ang construction ng 10-storey legacy specialty hospital ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City.

Nagkaroon ng katuparan ang proyektong ito sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Iba talaga ang malasakit nila sa Bicolano.

Ang legacy building po ay level 3 hospital na may heart center, lung center, cancer center at iba pang facilities na tutugon sa special medical needs ng ating mga kababayan.

Oras na matapos ang konstruksyon ng gusali, hindi na kailangang bumiyahe ng mga Bicolano patungong Maynila para lamang sa medical treatment mula sa mga espesyalista dahil ang serbisyong ito’y magiging available na sa Legazpi City.

Ang pasilidad ay magkakaroon ng 433 bed patient department. Matitiyak dito ang holistic care ng mga naka-confine na pasyente. Bukod dito, ang mga pasyente sa outpatient department na pupunta lang sa ospital para sa diagnosis o treatment ng kanilang karamdaman, mabibigyan ng kompehensibong pag-aalaga bilang pasyente kahit hindi na nila kailangang i-confine.

Ang legacy building ay lalagyan ng pinaka modernong medical facilities tulad ng MRI, CT scan at diagnostic laboratories para siguradong tumpak ang findings ng mga doktor.

Magkakaroon din ang ospital ng state-of-the-art operating rooms at malaking intensive care complex para sa mga pasyenteng malayo ang panggagalingan o mga bantay ng mga pasyente na sumasailalim sa treatment sa hospital. Magpapagawa tayo ng halfway house upang magsilbing pahingahan nila.

Ito pa lamang ang simula ng ating malaking plano para mapaunlad ang serbisyo sa rehiyon. Marami pang infrastructure development ang nakapila para lalong tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga Bicolano.

Tuloy tuloy ang ating serbisyo publiko para masiguro ang sama-sama nating pag-unlad. Umaasa kami sa inyong suporta.

Tandaan po natin, ang kalusugan ay kayamanan. Mas mahalaga ito kaysa sa salapi o materyal na bagay. Balewala ang kayamanan kung pinapahirapan ka naman ng iyong karamdaman. Isang paraan para maiwasan ito ay ang healthy lifestyle. Iwasan ang mga bisyo. Iwasan ang matatamis at maaalat na pagkain.

Ang Ako Bicol Party-list, walang sawa sa paghahatid ng hygiene kits sa mga kababayan nating Bicolano lalo na ang mga bata para masigurong may proteksiyon sila laban sa sakit.

Mahalagang naituturo sa bawat mamamayan ang proper hygiene kaya patuloy na naghahatid ang Ako Bicol Party-list ng hygiene kits sa iba’t ibang komunidad sa Bicol Region.

Noong Disyembre, pinangunahan ni Ako Bicol Executive Director Alfredo A. Garbin, Jr. ang Hygiene Kit Distribution sa mga kababayan natin sa Brgy. Tamaoyan, Legazpi City kung saan 200 bata kasama ang kanilang mga magulang at mga buntis ang nakatanggap ng maagang aguinaldo.

Ang ating mga pamasko ay naglalaman ng maternity kits para sa mga buntis, sabon, sanitary napkins, toothbrush, diapers, pulbos at may kasama pang tinapay mula sa Gardenia Bakeries Philippines.

Katuwang ng Ako Bicol sa programang ito na inisyitibo ng inyong lingkod at Congressman Jil Bongalon ang Clean the World, Children International Philippines Inc., Gardenia, Beybiko, Freeda Napkin at Megasoft Corporation.

Napakarami ng mga nagawa natin noong 2023. Isa itong productive year, ngunit mas hihigitan pa natin ang mga gagawin ngayong 2024. Tulungan din ninyo ako para makamit ang ating mithiin ngayong taon.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!