Lakas pa rin ng Linsanity! Jeremy Lin, New Taipei pinahiya Meralco Bolts sa sariling bakod

INAGKLAHAN ni dating NBA player Jeremy Lin ang kalas ng New Taipei Kings sa second half para kumpletuhin ang 89-77 win laban sa Meralco nitong Miyerkoles sa EASL Home and Away game sa PhilSports Arena.

Naghulog ng back-to-back 3s si Lin bahagi ng 11-0 run ng visiting team sa bukana ng third quarter para kontrolin ang laro.

Pagkatapos ng five-minute run na ‘yun ay nalusaw ang five-point edge ng Bolts sa half na naging 53-47 lead para sa Kings.

Hindi na nakarekober ang Meralco, sa pangalawang sunod na talo ay nalaglag sa 1-4 record.

Pasiklab ang ‘Linsanity’ sa Philippine soil, tumapos ang ex-NBA player ng 23 points at 10 rebounds.

Nang-ambag si import Kenneth Manigault ng 12 points, 9 rebounds, 5 steals, may 13 pa si Chin-Min Yang at tig-11 markers sina Joseph Lin at Kai-Yan Lee.

“The first 5 minutes of that third quarter was such an important part of the game,” ani Meralco guard Chris Banchero. “We just didn’t get the job done in the first 5 minutes. We let them going. From there, we’re just fighting back.”

May iniinda sa kamay si import Zach Lofton pero tumapos ng 20 points, naka-walo sa first quarter si Allein Maliksi pero katiting na apat na lang sa buong laro.

(Vladi Eduarte)