Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 5, 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Feel The Burn, 8 The Chosen One, 5 Jeng’s Had Enough, 1 Queen Bell

R02 – 9 Silver Glow, 3 Smiling Lady, 7 Victorious Passion, 4 Tears Of Joy

R03 – 6 Malibu Bell, 9 Eyevan, 4 Alindog, 10 Maki Boi

R04 – 7 Double Time, 3 Pulido/Pendant, 5 Arigato, 10 Baling Rikit

R05 – 10 Sun Dance, 2 Freydis Cutie/Luke Skywalker, 9 Queen Louise, 1 Silab

R06 – 1 Antonio Delamugis, 4 Coal Digger, 5 Central Bank, 2 Southern Man

R07 – 10 Majestic Star, 7 Giaann Tsie, 6 Rain Rain Go Away, 5 Sir Jason

R08 – 8 Isla Puting Bato, 3 El Mundo, 5 Swakto Power Duo, 4 Lucky Noh Noh

Solo Pick: Feel The Burn, Malibu Bell, Antonio Delamugis

Longshot: Silver Glow