Kakalabanin na ang Creamline! Celine Domingo balik-bansa pero tatalon sa Akari Chargers

MAAARING hindi na bumalik sa Creamline Cool Smashers si 2022 Invitational Conference Finals MVP Celine Domingo matapos ang mga naglabasang report na pipirma ito ng kontrata sa nagpapalakas na Akari Power Chargers bago magsimula ang 7th season ng Premier Volleyball League sa Pebrero.

Pahinga muna sa second leg ng Thailand Volleyball League ang 5-foot-9 middle blocker matapos itong lumaro sa Nakhon Ratchasima QminC Cat Devil bago magsimula ang second All-Filipino Conference.

Napapabalitang lilipat ito sa batang grupo ng Akari na kakapirma lang sa beteranong wing spiker na si Grethcel Soltones galing ng Petro Gazz Angels.

Wala pang inilalabas na anunsiyo ang bawat kampo subalit sandamakmak na ang naglalabasan sa social media maging sa ilang reports na lilisan ng 24-anyos na dating pambato ng Far Eastern University Lady Tamaraws sa collegiate league ang Cool Smashers.

Maituturing na isa sa mga kapananabikang pwersa sa pro-league ang Akari sa pagpasok ng 5-foot-9 scorer para buuin ang samahan nina Soltones, Faith Nisperos, Fifi Sharma, Michelle Cobb, Justine Jazareno, Janel Maraguinot, Trisha Genesis at mga beteranong sina Eli Soyud, Aleona Denise ‘Dindin’ Santiago-Manabat at Bangs Pineda.

Hinihintay na lang ang anunsiyo ng bagong tatayong head coach ng koponan matapos na mag-resign si national team head coach Jorge Souza de Brito ng Brazil bago matapos ang nagdaang taon.

Naging malaking tulong ang middle blocker para sa Creamline upang magwagi ng apat na kampeonato, kasama ang tatlong runner-up finish at isang bronze medal sa PVL.

Paniguradong magiging powerhouse ang pagpasok nina Domingo at Soltones sa Power Chargers upang makapagbigay ng karagdagang beterano sa koponan matapos ang hindi magandang pwesto sapol nang pumasok sa women’s pro-league noong 2022 Reinforced Conference na nagtapos sa eighth place.

Nitong buong 2023 season ay nangulelat rin ito sa first All-Filipino sa walo teams, habang mas lalong lumala sa Invitational Conference sa 10th place at mas kaaya-kaaya sa second All-Filipino sa seventh place.

Iiwan ni Domingo ang Creamline na patuloy na may solidong manlalaro na kinabibilangan nina Alyssa Valdez, Diana Mae “Tots” Carlos, Jema Galanza, Michele Gumabao, Bernadeth Pons, Kyla Atienza, Kyle Negrito, Risa Sato at nagbabalik na si Julia Morado-De Guzman para subukang madepensahan ang korona sa darating na All-Filipino Conference.

Inaasahan rin ang pagtalon nina middle blocker Bea De Leon at floor defender Denise “Denden” Lazaro-Revilla galing Choco Mucho Flying Titans sa Cool Smashers.

(Gerard Arce)