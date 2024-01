Jiro Manio kinaawaan sa pagbenta ng award

Ang daming nalungkot nang ibenta ni Jiro Manio ang trophy niya kay Boss Toyo (Pinoy Pawnstars).

Bale award niya `yon mula sa Gawad Urian, o Manunuri ng Pelikulang Pilipino, bilang pinaka-mahusay na aktor.

Yes, best actor nga si Jiro sa taong `yon para sa pelikulang ‘Magnifico’.

Pinakita pa ni Jiro ang mga photo na tumanggap siya ng award.

At bukod nga sa Gawad Urian trophy na `yon, may iba pa siyang mga award na mula naman sa ibang pelikula niya, na sabi nga niya ay nawala na raw.

Nakakalungkot nga naman na ang isang mahalagang award na natanggap mo, o ang pagpapahalaga sa talento mo, ay binenta mo sa ganung halaga.

Sa simula ay prinesyuhan ni Jiro ang trophy niyang `yon ng halagang P500,000. At siyempre, hindi kinaya ni Boss Toyo.

“Wala akong idea Boss, eh,” sabi ni Jiro.

Pinaliwanag ni Boss Toyo, na kung bibilhin ba niya ang trophy na `yon ng P500,000, may bibili ba o makaka-generate pa ba ng mas mataas.

Kaya tinawaran niya ang trophy ng P50,000.

Tumawad si Jiro ng P100,000.

At nauwi nga sa P75,000. Kasi nga, wala raw pangalan ni Jiro sa mismong trophy. Pero, dahil pinapirmahan nga niya ito, kaya ‘yun ang naging presyo.

At ‘yun na nga, naiyak ang mga fan sa napanood nilang `yon.

Marami nga ang naawa kay Jiro sa pagbenta niya ng award.

“Napaiyak ako dito. Naawa ako. Award mo `yan. Walang katumbas na pera `yan. May pag-asa. Sana matulungan ka ng mga producers, directors.”

“Kahit P200K worth it for Jiro. Talented actor. Wish him the best.”

“Naiyak ako. You still give high respect to him. More power.”

“Naiyak ako. Totoo `yun, artista ka pa rin para sa amin.”

“Sana makabalik siya ulit. Napakagaling niya. Nakakapanghinayang talaga.”

Plano nga ni Boss Toyo na ilagay na lang sa museum ang trophy na `yon ni Jiro.

Nakakalungkot…

