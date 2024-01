Isinuko sarili sa Diyos: Paul tigil hubad na? 

Super proud si Mikee Quintos sa pagbabago ni Paul Salas.

Ngayong 2024 nga ay sinurender ni Paul ang sarili niya sa Diyos.

“I have decided to follow Jesus.

“No turning back! Salamat Lord kahit hindi ako perpektong tao at nagkakamali ng paulit-ulit tinatangap at palagi kang nandyan para sa amin. Starting my 2024 by Surrendering my life to our savior, Jesus Christ,” sabi ni Paul.

“Always proud of you,” chika ng dyowa niyang si Mikee.

Siyempre, masaya ang mga kamag-anak, kaibigan ni Paul sa desisyon niyang ito, na sa murang edad niya, ipinaubaya na niya ang sarili sa Panginoon.

Pero tanong nga ng mga faney, mababawasan na ba, o tuluyan na niyang tatalikuran ang pagpapasilip ng katawan sa social media? Di ba nga, isa si Paul sa mga batang aktor na matapang ilantad ang kakisigan.

Habang sinusulat ito, makikita pa rin naman sa Instagram ni Paul ang mga sexy photo niya, o `yung mga larawan niya na naka-brief lang.

Kunsabagay, hindi mo dapat husgahan ang isang tao base sa trabaho niya.