Idineklara ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang January 9, araw nang Martes bilang special non-working day sa Lungsod ng Maynila upang bigyang-daan ang kapistahan ng Itim na Nazareno.

Nakapaloob ito sa Proclamation No. 434 na inilabas ng Palasyo nitong Huwebes, January 4.

Ayon sa proklamasyon, nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon ang mga taga-Lungsod ng Maynila na makilahok sa okasyon at makisaya sa selebrasyon.

“It is but fitting and proper that the people of the City of Manila be given full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration,” anang proklamasyon.

Tampok sa kapistahan ng Poong Nazareno ang naging tradisyon na traslacion kung saan maraming mga deboto ang sumasabay sa prusisyon na inaabot ng halos isang araw.

Inaasaahang muling dadagsain ang traslacion ng Poong Nazareno kaya maagang nakapaghanda ang Philippine National Police para sa magaganap na selebrasyon.

(Aileen Taliping)