Direktor ni Matteo may Autism Spectrum Disorder

Ibinahagi ng direktor na si Jason Paul Laxamana ang kanyang pinagdadaanang Autism Spectrum Disorder (ASD).

Sa unang bahagi ng kanyang mahabang post sa Facebook ay ikinuwento ng direktor ni Matteo Guidicelli sa 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF) movie na ‘Penduko’ ang kanyang ginawang ‘pagbangon’ mula sa paglala ng kanyang mental health noong nakaraang taon.

Post niya, “2024 na! Pa-essay nga bang masasabi kong tema ng 2023 ko ay PAGBANGON. 2023, bumangon tayo nang tuluyan mula sa trauma na naidulot ng pandemic, sa buhay man o sa trabaho.

“Nakapaglabas tayo ng tatlong pelikula, nakapagdirek ng iilang episode ng TV shows, nakapag-co-present ng concert, at iba pa.

“Pero kung merong isang bagay na talagang masasabi kong super pagbangon ay ang pagbangon ko mula sa pagkalugmok sa worsening mental health.”

Kuwento niya pa, “2023, nagkaroon tayo ng lakas ng loob na humanap ng doktor para sa mental health, at nakakuha tayo ng diagnosis na meron tayong Autism Spectrum Disorder (ASD). Ang almost 24/7 na pagpapanggap na tayo ay ‘normal’ ay ang pangunahing sanhi pala ng madalas na pag-atake ng anxiety, mental burnout, at depresyon — at ang mga ito naman ang madalas na sanhi ng suicidal thoughts at fear of abandonment.

“Anyway, dahil na-address ko ang mental health issues ko, sa latter part ng 2023, after so many years, finally, nasabi ko muli sa sarili ko at sa publiko na, YES, masaya ako. Kuntento ako. Panatag ako at may kumpyansa sa halaga ko bilang tao, artist, kamag-anak, kaibigan, at manager.”

Sa mga sumunod na bahagi ay pinaliwanag niya ang pagiging positive at hindi pag-dwell sa mga negative emotions.

“’Di nangangahulugan na positive lang palagi. Ang kaibahan, mas marunong na akong mag-process ng emotions kapag nakaka-encounter ng problema. Hinahayaan ko ang sarili kong namnamin ang iba’t ibang ‘negative’ emosyon — tampo, galit, lungkot, dismaya — ngunit hindi na nagdu-dwell tulad ng dati.

“Mas klaro na rin sa akin kung ano ang gusto ko at hindi; at naipaglalaban ko na rin ang mga totoo kong gusto. Hindi ko ikinakahiya na paulit-ulit ang mga damit ko maging sa mga events dahil bilang autistic, ‘di ako kumportable sa mga bagong damit, lalo na ‘pag formal. Hindi na ako nahihiyang magtakip ng tenga kapag may maingay na sasakyan. Hindi na ako nahihiyang magsabi na may ginagawa ako at bawal akong i-distract kasi mahihirapan ang utak ko, atbp.”

Nabanggit din niya ang blind item tungkol sa kanya ng isang entertainment website kung saan may isang showbiz personality ang naiyak matapos ma-snub ang kanyang pelikula sa Gabi ng Parangal ng MMFF 2023 na ayon sa kanya, “Na for a couple of days naging sanhi ng pagkabagot ko… bumalik ako sa pag-question ng halaga ko sa sarili ko, kinwestyon kung tama ba ang desisyon kong mag-medication.

“Napaisip ako kung tama bang pinagbigyan ko ang sarili ko sa talagang gusto kong gawin, at muntikan na akong bumalik sa dati.”

Wala raw siyang pagsisi sa ginawa niya sa ‘Penduko’.

“Pero matapos i-process ang damdamin ko, OK na ‘ko. You win some, you lose some. ‘Penduko’ ang unang mainstream na pelikula ko na pinamalas ko ang inner child ko at mga tunay na hilig ko (folklore, culture, mala-animé na storytelling at bakbakan, etc.) na sa kahabaan ng aking career bilang filmmaker, napilitang i-suppress sa ngalan ng survival (paggawa ng romance).

“Kaya wala tayong pagsisisi. Hangad ko sa 2024 na mas tuluyang maipamalas ko pa ang authentic autistic JPL na walang pagpapanggap, at mas makahanap ng audience ang mga obra nitong JPL 2.0 na ito.”

Dagdag pa niya, “Sana tuluyan akong hayaan ng producers ko na mag-grow bilang writer at direktor, na passion ang sinusunod sa halip na survival instinct.

“Pangako ko sa sarili ko this 2024: mas kakampihan ko pa ang sarili ko, at itutuloy ang pagbangon, hanggang sa makalipad muli.

“HAPPY NEW YEAR!”

Maganda ang ginawa ni Direk Jason Paul na pagbabahagi ng kanyang pinagdadaanan tungkol sa kanyang mental health dahil makakatulong iyan para sa kanyang sarili at gayundin ay magiging awareness ito sa ibang tao na may pinagdadaanan din sa kanilang mental health.

Nice!

(Byx Almacen)