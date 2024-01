Makikialam na ang Department of the Interior and Local Government (DILG) sa banggaan ng alkalde ng Makati at Taguig City sa pagpapasara ng mga health facility sa 10 Embo barangays.

“Alam ko naman both mayors they’ve got good hearts. ‘Yong mga technicality rito baka puwedeng pag-usapan na lang and ayusin na lang nang maganda ito, because what is important and paramount right now is public service, tuloy-tuloy sa tao,” wika ni DILG Secretary Benhur Abalos sa interview sa kanya ng ABS-CBN News nitong Huwebes.

Aniya, idudulog din niya kay Health Secretary Ted Herbosa ang usapin ng health facilities sa Embo barangays.

“Talaga lahat ng oras at panahon uubusin namin dito. Importante matapos namin ito kaagad, as in kaagad,” pagtiyak ni Abalos.

Noong Enero 1, inianunsyo ng Makati City LGU sa kanilang social media page na dahil sa expiration ng licenses to operate (LTO), wala silang magagawa kundi ipasara ang mga health center at lying-in clinics sa 10 Embo barangays, bunsod ng Supreme Court decision, na sakop na ng Taguig ang 10 Embo barangay.

Sa panig naman ng DOH, binanggit nito na “every Filipino should get the healthcare they need from the most convenient and affordable high-quality doctor or provider of choice.”

“The DOH will therefore accept any application for a license to operate a health facility from any owner and operator of the same,” ayon sa kanilang statement.