Davao Occidental inuga ng magnitude 4.2

INUGA ng magnitude 4.2 na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao del Sur noong Miyerkoles nang gabi.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang episentro ng lindol sa kanluran ng Balut Island sa bayan ng Sarangani ganap na alas-8:44 nang gabi.

Naramdaman ang Intensity II na lindol sa General Santos City at Malapatan sa Sarangani.

Samantala, naitala rin ng Phivolcs ang mga sumusunod na instrumental intensities:

Intensity III – City of General Santos; Intensity II -Alabel, Sarangani at T’Boli, South Cotabato, Intensity I Don Marcelino, Davao Occidental; Malapatan at Maitum, Sarangani Lake Sebu, South Cotabato

Walang inaasahang aftershock at pinsala kasunod ng lindol.