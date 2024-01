‘Big 3’ ng LA Clippers panay atake! Phoenix Suns nawala ang init sa bagsik nina Paul George, Kawhi Leonard, James Harden

NAGPAKALAT ng 85 points ang ‘Big 3’ ng Clippers para ibaon ang Phoenix Suns 131-122 nitong Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa ‘Pinas) sa Footprint Center sa Arizona.

Mula sa field ay 8 of 14 si Paul George at 5 for 10 sa 3-pointers tungo sa 33 points, umayuda ng 30 si Kawhi Leonard.

Nagsumite si James Harden ng 22 points at 11 assists tungo sa 20-12 card ng Los Angeles, sa fourth straight win ay nasa No. 4 sa West sa 20-12.

Naputol ang four-game winning streak ng Suns at napigil sa 18-15, kumakapit sa No. 8 sa conference.

Binitbit ng 35 points (11/15 shooting) ni Devin Booker ang Phoenix, may 21 si Bradley Beal pero 7/20 lang ang clip at 0/3 sa 3s. May 14 points si Bol Bol, pero sa ikalawang sunod na laro ay wala si Kevin Durant (right hamstring).

Nasa unahan ang Clippers sa halos buong second half at dumistansiya pa ng 23 sa kalagitnaan ng third.

Bumalikwas ang Suns sa fourth para idikit sa 118-110 higit 5 minutes pa.

Sumagot ng tres si Norman Powell at hindi na bumitaw ang LA, nagsumite ito ng 13 points off the the bench.

Sa huwalay na laro, kinana ni Duncan Robinson ang 11 sa kanyang 13 points sa fourth quarter, kumalas sa period ang Miami para ipagpag ang Los Angeles Lakers 110-96 sa Crypto.com Arena.

Pinangunahan ng 21 points ni Tyler Herro ang Heat, may 16 si Jaime Jaquez at tig-15 sina Nikola Jovic at Bam Adebayo.

Wawalo lang ang players ni coach Erik Spoelstra pero nagsumite lahat ng double figures. May 10 points at season-high 14 rebounds si Kevin Love. Out pa rin si Jimmy Butler dahil sa right foot irritation.

(Vladi Eduarte)