Alden nilinaw matinding isyu sa kanila ni Maine

Si Alden Richards ang unang guest ni Toni Gonzaga ngayong 2024 sa kanyang always trending na online talk show na ‘ToniTalks’.

Sa nasabing interview ay binalikan ng Asia’s Multimedia Star ang kanyang 13-year journey sa showbiz.

Naikuwento niya ang pag-audition niya sa ‘Pinoy Big Brother: Teen Clash 2010’ kung saan naging Big Winner si James Reid at Second Big Placer naman si Ryan Bang.

Gaya ni Nadine Lustre ay hindi rin nga pinalad si Alden na noo’y Richard Faulkerson, Jr. sa nasabing season ng ‘Pinoy Big Brother’.

Sa nasabing audition daw unang nakita ni Alden si Toni na nakayakap pa sa unan.

Pero after five years ay sumikat nga ng bongga si Alden nang pumatok ang tambalan nila ni Maine Mendoza sa ‘Kalyeserye’ ng ‘Eat Bulaga!’

Pag-amin naman ni Alden na ilang taon after ng AlDub phenomenon ay na-burnout siya sa kanyang trabaho.

“Diyan ako na-burnout ng sobra, na yes nang yes sa lahat.”

Kuwento pa niya, “This never came out. I had a burnout episode during one of my shoots… tapings.”

Matiisin at mapagbigay raw talaga siya hangga’t makakaya pero ‘pag sumabog na, ‘yun na!

Sa loob ng 13 years ay maraming rumors ang lumabas tungkol kay Alden at ang isa nga rito ay ang ilusyon este claim ng mga AlDub fans na may anak at kasal sila ni Maine.

Sa kanyang interview sa ‘ToniTalks’ ay muli niya itong dinenay.

“It’s not true, wala pong katotohanan lahat. Wala po kaming anak. We never got married. We don’t have a love child.”

Pero ayon sa kanya hindi siya magiging KJ sa bagay na nagpapasaya sa kanilang fans.

“But right now po I’m at a point na masaya po sila roon eh, tatanggalin ko pa ba? Ira-rub ko pa ba sa mga buhay nila na, ‘Wala nga, huwag kayong makulit.’ I’m not that kind of person. I always support the happiness of people.”

Nakakaloka naman kasi ang ibang fans na maski anong paglilinaw mo ay patuloy pa rin sila sa kanilang ilusyon at hindi nila malayo ang realidad ng buhay ng mga idols sa kung ano ang napapanood nila sa TV.

Samantala, marami na ang excited sa mga proyektong gagawin ni Alden ngayong 2024, una na nga riyan ang mega serye ng GMA Network, ang ‘Pulang Araw’, gayundin ang una niyang pelikula bilang director, at ang unang pagtatambal nila ni Coco Martin.

Exciting!

(Byx Almacen)