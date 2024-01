ISANG Pilipinong abogado ang muling nanumpa bilang alkalde ng Bergenfield, New Jersey.

Siya si atty. Arvin Amatorio na tubong Baler, Aurora.

Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda College at nag-aral ng economics sa Colegio de San Juan de Letran.

Habang nasa Pilipinas, nagtrabaho si Amatorio sa Department of the Interior and Local Government (DILG) noong 1996 kung saan nakilala niya ang kanyang asawang si IIya Evangelista Amatorio.

Sa kanyang talumpati, buong pagmamalaking binanggit ni Amatorio na siya ay anak ng isang public school teacher mula sa Baler, Aurora na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng serbisyo publiko.

Bago naging alkalde noong 2019, nagpraktis si Amatorio ng immigration laws kung saan marami siyang nakilala at natulungan.

Walang lumaban kay Amatorio para sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde ng Bergenfield, New Jersey.

Samantala, nahalal din bilang konsehal ang dalawang Filipino-American na sina Marc Pascual mula sa Pasay at Buddy Deuna mula sa Bicol.

Si Amatorio ang pangalawang Pilipino na humawak ng posisyon bilang alkalde sa Bergenfield sa nakalipas na dalawang dekada sa ilalim ng Democratic Party.

(Vince Pagaduan)