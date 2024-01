3YO Maiden Race aariba

SASALANG sa pista sina Feel The Burn at Queen Bell sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas ngayong araw.

Inaasahang liyamado sa karera si Feel The Burn pero tiyak na mapapalaban siya kay Queen Bell sa distansiyang 1,200 metro.

Sasakyan ni John Paul Guce si Feel The Burn habang si BJB Galleta ang rerenda kay Queen Bell, makakaharap nila ang anim pang tigasing kabayo.

Nakalaan ang P22,000 added prize sa mananalong kabayo, ang ibang kalahok ay sina Beautiful Day, Forbida, Jengs Had Enough, Golden Arya, Lucky Fortune at The Chosen One.

May kukubrahin na P4,500 ang breeder ng winning horse, P1,000 sa second at P500,000 sa third sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Ayon sa komento ng mga karerista, maliban kay Queen Bell ay posibleng magpakitang-gilas din si Jengs Had Enough na saskyan ni jockey JD Flores.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes.

(Elech Dawa)