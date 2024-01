Nakakumpiska ang Marcos Administration ng tinatayang P10.41 bilyon na halaga ng ilegal na droga simula Enero hanggang Disyembre 2023 at mahigit 27,000 na mga barangay sa buong bansa ang naideklarang “drug free” sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office (PCO) kaugnay sa bagong paraan ng pagtugon ng Pangulo sa prob-lema ng ilegal na droga sa bansa.

Batay sa yearend report ng Philippine National Police sa Malacañang, bukod sa nakumpiskang bulto-bultong ilegal na droga, nakaaresto ang mga otoridad ng 56,495 na mga suspect mula sa inilunsad na anti-drug operations sa loob ng buong taon.

Ayon sa PCO, ang mga barangay na naideklarang “drug free” ay naging matagumpay dahil na rin sa pag-tutulungan ng Department of Interior and Local Government, Dangerpus Drugs Board, Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa inilargang community-based drug rehabilitation programs.

(Aileen Taliping)