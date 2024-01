Wow na wow! Alex Eala umakyat sa world No.185

ITINALA ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang kanyang pinakamataas na naabot sa world ranking matapos muling umakyat sa inilabas na standing ng Women’s Tennis Association (WTA) ilang araw pa lamang bago ang pagbubukas ng Bagong Taon.

Ang 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ay umangat mula sa dating pang-190 noong Araw ng Pasko nitong 2023 upang lampasan ang apat na pwesto patungo sa pang-185 nitong Enero 1, 2024 na siyang pinakamahusay nitong nakamit na sa kanyang tennis career.

Ang dating career best ni Eala ay No. 189 noong Oktubre at Disyembre, lalo na matapos manalo ng dalawang Asian Games bronze medals sa Hangzhou nakaraang taon.

“Simulan ang taon na may bagong career high!,” post ni Eala sa kanyang Instagram.

May pagkakataon pa sanang umangat ang ranggo ni Eala sa pagbubukas ng taon subalit agad itong nabigo kay Celine Naef ng Switzerland sa pagbubukas nito sa kanyang kampanya sa Canberra International sa Australia, 6-4, 7-5 nitong Linggo ng gabi, Disyembre 31, 2023.

Matatandaan na bahagya lamang isinelebra ni Eala ang pagpapalit ng taon matapos na agad magtungo sa Australa dahil sa paghahanda para sa pagsagupa sa malaking torneo ngayong taon na sisimulan nito sa pagsabak sa 2024 Australian Open sa Melbourne.

Isasagawa ang qualifying draw sa Enero 8 habang ang main draw, kung saan inaasahan ni Eala makapasok, ay nakatakda sa Enero 14 hanggang 28.

Ito ang ikalawang sunod na pro women’s Grand Slam stint para kay Eala sa Australian Open pagkatapos ng kanyang debut nakaraang taon kung saan agad itong nabigo kay Misaki Doi ng Japan sa pagbubukas ng qualifying rounds.

Sa pagkakataong ito, umaasa si Eala na malampasan ang isang produktibong taon na highlight ang dalawang titulo sa W25 Yecla sa Spain at W25 Roehampton sa England pati na rin ang pag-uuwi nito ng dalawang tansong medalya sa unang sabak nito para sa pambansang koponan sa Asian Games.

Ang panalo ni Eala sa Asiad sa Hangzhou, China ang tumapos sa 17-taong tagtuyot ng medalya ng Pilipinas.

(Lito Oredo)