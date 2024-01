Solo pa rin sa tuktok! Daniel Quizon nakipaghatian ng puntos sa ika-6 na round

HINDI matinag sa tuktok si International Master Daniel Quizon matapos makipaghatian ng puntos kay FM Christian Gian Karlo Arca sa sixth round ng Philippine National Chess Championships – “Battle of the Grandmasters” na nilaro sa Marikina Community Convention Center, Miyerkoles.

Nakalikom na si 19-year-old Quizon ng limang puntos sapat upang manatiling mag-isa sa top spot habang nasa pangalawa si IM Jan Emmanuel Garcia, na tabla ang laro kay Olympiad veteran IM Paulo Bersamina.

May 4.5 points si Garcia, habang tatlong tigasing woodpushers ang magkasalo sa No. 3 sa event na may 14-player single round robin format.

Sina WGM Janelle Mae Frayna, FM Mark Jay Bacojo at GM John Paul Gomez ang nagsisiksikan sa pangatlo na may tig-aapat na puntos.

Makakalaban ni Dasmarinas City bet Quizon si WIM Marie Antoinette San Diego sa round 7 habang katapat ni Garcia si Gomez.

Maliban sa spot para sa World Chess Olympiad, hahamigin din ng magkakampeon ang P120,000 premyo sa tournament na inisponsoran at suportado ng Marikina City, NCFP Chairman President Prospero Pichay, Jr., POC President Abraham Tolentino, PSC Chair Richard Bachmann, Eugene Torre Chess Foundation, Pande at Amerikana’s Jundio Salvador.

Ang top three finishers sa 13-round meet ang magiging pambato ng Pilipinas sa 45th World Chess Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest.

(Elech Dawa)