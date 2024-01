Signal jamming, no fly zone kinasa sa Traslacion

IPATUTUPAD ng Philippine National Police (PNP) ang signal jamming at no fly zone sa Traslacion 2024 para sa kapis­tahan ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila sa Enero 9.

Sa isang interview, sinabi ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., na walang oras kung kailan magsisimula at magtatapos ang signal jamming at no fly zone dahil nakadepende ito sa threat assessment na ipararating sa kanila ng National Capital Region Police Office (NCRPO).

Dagdag pa ni Acorda, kabilang ito sa mga tina­lakay sa security cluster meeting sa Palasyo ng Malacañang kahapon nang umaga kasama ang iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan.

Titiyakin aniya ng PNP na magiging ligtas at mapayapaga ang Traslacion 2024 alinsunod sa utos sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Nauna nang sinabi ni Acorda na halos 15,200 pulis ang ikakalat sa mga rutang daraanan ng prusisyon mula sa Quirino Grandstand pabalik sa Basilica Minore ng Poong Itim na Nazareno.

Nakipag-usap na rin si Acorda kay Manila Police District (MPD) Director Police Col. Thomas Ibay para siguruhin ang kaligtasan ng mahigit 2.5 milyong deboto na inaasahang dadagsa sa kahabaan ng Quiapo church hanggang sa iikutan ng prusisyon.

Samantala, pinaalalahanan ni Acorda ang publiko sa mga bawal dalhin sa prusisyon tulad ng backpack, payong at pagsusuot ng sombrero. Ipinayo niyang gumamit ng transparent plastic bottles o canisters para sa kanilang inumin.

­(Edwin Balasa)