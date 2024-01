Sey mo Belle? Donny nakipag-date sa 53-year old girl

Si Donny Pangilinan nga raw ang ‘the standard’ na dapat tapatan ngayon.

Eh kasi naman, bukod sa kaguwapuhan, ang pagiging mabait sa magulang, lalo na sa kanyang nanay, si Maricel Laxa, ang nakikita sa kanya ng marami.

Lalo ngang dumami ang bumilib kay Donny sa pinasilip niyang date nila ng nanay niya, ha!

“Boys date your mamas!” ang panghikayat ni Donny sa lahat ng mga anak na lalaki.

“Thank you son,” sey naman ni Maricel.

Na siyempre, ikinatuwa ng mga kababaihan, lalo na ng mga nanay.

“Yasss!” sabi ni Ruffa Gutierrez.

“That’s why you’re the best!” chika ni Garlic Garcia.

Well, sabi nga, makikita mo kung gaano magiging mabuting asawa ang isang lalaki sa kung paano niya tratuhin ang kanyang ina.

Heto pa ang mga chika ng mga faney:

“What a good influence to all boys out there!” sabi pa ng ibang fan.

“Sana lahat ng anak na lalaki katulad mo. Knows how to love and respect their parents. Suwerte talaga ang magiging future family mo.”

“You truly are one sweet and loving son.”

“Super green flag! Best boy indeed!”

Well, tukso ng mga faney, habang nasa Japan daw si Belle Mariano, kaya ang mommy muna ang ka-date sa Japanese restaurant.

Anyway, si Maricel nga pala, na kahit 53 years old na, super ganda, seksi pa rin, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)