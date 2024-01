Pinamamadali ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Rep. Arlene Brosas sa tanggapan ni Department of Justice (DOJ) Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagsasagawa ng imbesti-gasyon kaugnay ng mga alegasyon laban sa televangelist na si Apollo Quiboloy.

Sinabi ni Brosas na hindi maaaring ipagwalang-bahala ng DOJ ang mga alegasyon laban kay Quiboloy at sa religious group nitong Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos.

“Kailangan niyang (Quiboloy) harapin itong mga reklamo na ito na alam natin ipinagsawalang-bahala noong panahon ng Duterte administration,” sabi ni Brosas.

Ayon kay Brosas noong nakaraang admi¬nistrasyon ay walang nangyari sa alegasyon laban kay Quiboloy dahil kilala itong malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.

“The [Philippine] government must immediately extradite Quiboloy,” giit ni Brosas.

Si Quiboloy ay nahaharap sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children; sex traf-ficking by force, fraud and coercion; conspiracy; at bulk cash smuggling sa United States District Court sa California.

Nagpalabas na rin ng federal warrant laban kay Quiboloy noong Nobyembre 10, 2021. (Billy Begas)