Pinahinto ng Philippine Stock Exchange (PSE) ang trading sa stock market kahapon, dalawang minuto pagkabukas ng merkado at hindi nagbigay ng dahilan si PSE President and CEO Ramon S. Monzon.

Muling nagkaroon ng trading ng 11:56 am nang walang anunsiyo o paliwanag kung bakit hininto ang trading at ang anunsiyo ay inilabas lamang ng 12:16pm. Ang opisyal na trading hours sa PSE ay 9:30am hanggang 12 noon at 1pm hanggang 2:45pm.

Tila naman namanhid na ang ibang mga nag-te-trade ng stocks na matagal nang walang tiwala sa PSE.

“Yan ang hindi fair, some people have internal knowledge what happened and the public have no idea what’s going on. So lugi talaga ang general public sa stocks trading because of limited information given to them. This usually happens on most stock trading,” tweet ng netizen na si Wen Wen @asero831.

“Ano ba naman index parang ang kanto lang talaga ah,” sabi ng isang netizen.

“Mekus mekus na yan,” sabi ng isa.

“That is pse reminding us of its remarkable competence and reliability at the start of 2024,” sarkastikong tweet ni Arma-laya@Armalaya292478.

Nang nagbukas na muli ang PSE para sa afternoon trading, bagsak na ng 61.23 points ang PSEi sa 6,492.81 o 0.93% ng 1:10pm at bumulusok pa ng 1.06% o 69.31 points sa PSEi 6,484.73.

Nagsara ang trading na ang PSEi ay nasa 6,498.88 o bagsak ng 0.84% kumpara nung Martes. Ang all shares naman ay bagsak ng 0.45% sa 3,450.24. (Eileen Mencias)