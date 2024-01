Panibagong Taon, Panibagong Ikaw

Sa pagpasok ng 2024, hindi lang ang panlabas ang ipakita natin na maayos. Hindi rin lang puro New Year’s resolution ang atupagin.

Mas magandang pati na din ang ating panloob na kalusugan ay maayos. Ito ang tamang panahon magpatingin sa ating mga doktor. Hindi para makita kung tayo ay may sakit, kung hindi mas magandang malaman na maayos ang ating pangangatawan. Karamihan ay nagsasabi na ayaw nilang magpatingin dahil malalaman lamang nilang may sakit sila at hindi na makakakain ng maayos o makakakilos tulad ng dati. Kung sakaling malaman na may mga hindi magandang resulta ay maaagapan naman ang mga ito. Karamihan dito ay mga lifestyle diseases. Andyan ang diabetes, hypertension, heart diseases, gout, atbp. Oo karamihan din sa mga nabanggit ay may genetic predisposition o namamaga. Init hindi dahil namana ang particular na dna o gene ay agad agad magkakaroon ng itinuring na sakit.

Napakalaki pa din ang pagapekto ng lugar na ginagalawan at ang pang araw araw na pamumuhay. Kadalasan naman sa eksaminasyon ay may vital signs. Kung tumataas ang blood pressure, Nyahaha po ang paghinga at kung may lagnat. Kinukunan din ng kaunting dugo lamang para maeksamin sa laboratoryo ang karamihan na kundisyon ng ating katawan. Nalalaman na dito kung tayo ay anemic, may impeksyon, o medyo dehydrated (sa complete blood count pa lang ito). Sa blood chemistry naman, kung naguumpisa maging diabetic, maayos ba ang mga kidneys, pati na ang atay. Kalagayan din ng ugat at puso sa Panamanian ng cholesterol at triglycerides. Pwede din idamay ang thyroid hormones at ibang electrolytes. Isinasama na din ang ihi, para makita ang kundisyon ng daanan nito, kung malinis ba o may bato. Kung minsan naman idinadagdag din ang dumi para malaman kung may mga parasitiko ang bituka o pagdating dito. Kasama na din ang ecg para sa puso at chest X-ray para sa baga.

Ngunit sa dinami dami ng ating na banggit, mas madalas sabihin na normal ang ating mga resulta at maayos tayo. Hindi ito sayang na gastusin at aksaya ng pera at oras, kung hindi ay napakagandang malaman na maayos ang ating katawan at handa na tayo lalo na sa pagsugpo ng taong hinaharap.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing Martes 10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am DZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggong 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.